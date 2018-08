Suarez, Typh Barrow et Michel Fugain, têtes d'affiche de Fiesta City

Suarez, Typh Barrow et Michel Fugain constitueront, dans cet ordre, les trois têtes d'affiche de Fiesta City, festival musical gratuit en Wallonie qui se tiendra du 24 au 26 août à Verviers. Cette édition, la 16e du nom, a été programmée comme une édition best-off par Francis Geron qui tirera sa révérence dimanche soir au terme de quinze années à la direction artistique de l'événement.

Le festival proposera au total 55 concerts en trois jours. Parmi les autres artistes présents à Verviers ce week-end, on pointera Romy Conzen et Noa Moon vendredi mais aussi ELO by Phil Bates, Marley's ghost ou encore Abba Gold Europe le samedi en soirée. Le dimanche, Michel Fugain, déjà présent en 2006, partagera l'affiche avec Ykons, 98% Maximum Soul, Brasero ou encore Jacques Stotzem, le régional de l'étape.

Les mesures de sécurité, de mise depuis 2016, resteront d'actualité. Le site sera donc fermé et des contrôles toujours organisés. "Nous souhaitons garder la philosophie de gratuité dans les années à venir mais il faudra peut-être repenser le concept ou à tout le moins l'affiche avec le départ de Francis Geron mais notre objectif est de poursuivre l'organisation du festival", avait d'ailleurs rassuré Muriel Targnion, bourgmestre de Verviers et présidente de l'asbl Verviers Music Festivals lors de la présentation de l'événement en juin dernier.

Un espace enfant, comprenant châteaux gonflables, grimage et magie, sera organisé dans la cour du Printemps. Bouchons et casques d'oreille seront également mis à disposition des plus jeunes.