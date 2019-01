Skepta, Charlotte de Witte, Vendredi sur Mer, ... l'affiche de Dour prend forme

Après déjà plus de 30 noms annoncés, les organisateurs de Dour ont confirmé mardi la venue d'une vingtaine de nouveaux artistes, dont le rappeur anglais Skepta et la DJ belge Charlotte de Witte. La french pop soufflera également un vent nouveau sous les éoliennes avec au moins deux représentants de la scène émergente: Vendredi sur Mer et Voyou.

Au rayon hip-hop, Skepta côtoiera le Géorgien J.I.D et le rappeur énervé JPEGMAFIA, tout droit venu des Etats-Unis. Côté dancefloor, le producteur slovène Gramatik livrera un set dansant tantôt jazz, funk et hip-hop.

Le Français AZF, figure de proue de la scène techno parisienne, sera également de la partie, à l'instar du Lituanien Under Black Helmet, du poulain islandais de l'écurie de la DJ russe Nina Kraviz, Bjarki live, ou encore de l'empereur de la bass music Skee Mask.

L'affiche fait aussi la part belle à la scène francophone, avec le Nantais Voyou et la Suisse Vendredi sur Mer, qui viendront tous deux défendre leur électro-pop intimiste et rafraîchissante.

Auparavant, les organisateurs avaient déjà annoncé la participation du rappeur belge Damso et du Français Orelsan.

Le programme complet du festival

Comme chaque année, le festival de Dour mise sur l'éclectisme des genres et les découvertes, recette de son succès. Il se déroulera du 10 au 14 juillet 2019. Les pass early-bird sont encore en vente jusqu'au 31 janvier à 20h.