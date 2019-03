Rock Werchter annonce les derniers noms de son édition 2019

Le line-up complet du prochain festival Rock Werchter est désormais connu. Les noms des 30 derniers artistes ont été annoncés vendredi par les organisateurs.

Richard Ashcroft, Raleigh Ritchie et KidCutUp se produiront le jeudi tandis que Robyn, The Twilight Sad, Denzel Curry, SWMRS, Yonaka, Foxing et Sea Girls sont attendus le vendredi. Le line-up du samedi sera lui rythmé par Bear's Den, Beirut, Tourist LeMC, Strand of Oaks, King Princess, Portland, The Marcus King Band, The Slow Readers Club, Donny Benét, The Murder Capital et John J. Presley.