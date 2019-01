Rae Sremmurd, Kaytranada, Solomun... les nouveaux noms confirmés au Dour Festival

Une salve de nouveaux noms est annoncée à l'affiche du festival, après la confirmation de Damso, rappeur bruxellois, en concert "exclusif" le samedi 13 juillet prochain sur les plaines douroises.

Parmi la galerie d'artistes, le duo californien Rae Sremmurd, Shek Wes, "la diva de Manchester" IAMDDB ou encore le producteur canado-haïtien Kaytranada viendront ambiancer la scène.

Côté house et techno, la programmation se complète "avec la venue de la DJ Bordelaise et retourneuse de dancefloor Anetha, Dima live (aka Vitalic), le compositeur et DJ multi-primé Solomun, la techno puissante de Paula Temple, artiste engagée pour la cause des femmes et des transgenres, mais aussi Richie Hawtin l'un des vétérans les plus fringants de la scène électronique internationale et son nouveau live CLOSE...", précisent les organisateurs du festival.

La programmation hip hop s'étoffe avec Alpha Wann, membre du collectif rap français L'Entourage, l'américain Trippie Redd, Youssoupha et le rappeur US Joey Purp.

Le Dour Festival fera aussi la part belle aux groupes indie tels que GoGo Penguin ou Bicep (dj set) et les fans de musique électronique retrouveront Pendulum (dj set) et DJ Marky (+MC GQ) notamment.

Le Dour festival se déroulera du 10 au 14 juillet 2019. Les pass early-bird sont encore en vente jusqu'au 31 janvier à 20h.

L'année dernière, le festival de Dour fêtait son 30ème anniversaire.