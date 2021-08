Plus de 25.000 personnes en 3 jours au Paradise City festival

Plus ou moins 1200 tests antigéniques ont été effectués dans le "Tests Village" installé à l’entrée vendredi et 3 personnes ont été signalées positives. Samedi, il y en a eu 3 autres, détectées grâce aux quelque 900 tests réalisés. Elles n’ont pas pu entrer au festival, de même que les personnes qui les accompagnaient et qui ont été considérées comme des cas contact. Environ 1200 tests ont encore été effectués dimanche et aucune personne n’a été détectée positive. "C’est une très bonne nouvelle, car on a dû retester dimanche tous les gens du camping qui n’étaient pas vaccinés", souligne Gilles De Decker, cofondateur du Paradise City festival. "Ils avaient été testés négatifs vendredi et ils ont été retestés dimanche négatifs. Aucune personne du camping n’a été testée positive bien qu’elles ont fait la fête pendant 3 jours". Le camping était complet avec 2500 personnes. Plus de 60% d’entre elles étaient doublement vaccinées. Les tests antigéniques réalisés ont une durée de validité de 24 heures.