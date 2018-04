Plus de 15.000 personnes attendues du 4 au 6 mai pour l'Inc'Rock BW Festival

Les organisateurs du plus important festival musical en Brabant wallon, l'Inc'Rock BW Festival, ont dévoilé lundi le programme de la 14e édition de l'événement qui aura lieu du 4 au 6 mai à la carrière d'Opprebais (Incourt). Une "soirée apéritive" est prévue cette année le 3 mai, pour marquer les 40 ans de la mort de Jacques Brel: ses chansons seront reprises par Maurane, BJ Scott, Suarez, Francis Lalanne ou encore Les Gauff'. Quant au festival proprement dit, Loïc Nottet, Arno ou encore Magic System font partie des têtes d'affiche de l'édition 2018.

L'Inc'Rock BW Festival, né d'une demande des jeunes habitants d'Incourt, maintient depuis sa fondation une affiche éclectique avec une attention particulière pour les jeunes formations belges. En 13 éditions, on y a vu passer Antoine Chance, Ozark Henry, Hooverphonic ou encore Stromae. Pour cette édition 2018, plus de 15.000 personnes sont attendues sur le site de la carrière d'Opprebais.

Après la soirée "hommage à Jacques Brel" qui réunira une vingtaine d'artistes, le premier jour de festival, le 4 mai, sera dédié aux musiques urbaines avec notamment les rappeurs français Kaaris, Sofiane et Ninho, et les belges de la Smala, l'Or du Commun, Hamza, Krisy... Une des trois scènes sera également consacrée au reggae. Le 5 mai sera plutôt rock (Blond, Thomas Franck Hopper, Faon Faon...) et des groupes cover sont également programmé avant Willy William et Loïc Nottet.

La journée de clôture, le 6 mai, permettra d'applaudir Arno et Magic System. Plus tôt dans la journée, une scène "Ambiance 80" permettra de retrouver Alec Mansion, Philippe Lafontaine, Jean-Pierre Mader ou encore Francis Lalanne. Les Gauff', qui auront rendu un hommage que l'on devine décalé à Jacques Brel le jeudi soir, seront également de retour dimanche pour fêter leur 25 ans.