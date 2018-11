Paul Kalkbrenner et Kylie Minogue à l'affiche de Rock Werchter

Les organisateurs du festival Rock Werchter ont dévoilé un nouveau pan de l'affiche de l'édition 2019, vendredi, avec dix nouveaux noms, dont le DJ allemand Paul Kalkbrenner et la chanteuse australienne Kylie Minogue. Ils rejoignent notamment Tool, The Cure, Muse, Pink et Florence and The Machines.

L'édition 2019 de Rock Werchter se tiendra du 27 au 30 juin prochain. Parmi les artistes annoncés vendredi, Paul Kalkbrenner se produira le jeudi, premier jour du festival, en compagnie de Vance Joy et Bang Bang Romeo.

Kylie Minogue montera sur scène le vendredi, avec Bring Me The Horizon, Years & Years et Nothing But Thieves. Enfin, The Blaze, Miles Kane et Yungblud sont attendus samedi et dimanche.

Les tickets sont en vente sur les sites de Proximusgoformusic et Ticketmaster.