Parov Stelar soufflera un vent d'électro swing sur l'affiche du Dour Festival

Parov Stelar, The Internet, Apparat, Rezz et 22 nouveaux noms s'ajoutent à la liste des artistes déjà programmés au Dour Festival, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

Près de la moitié de la programmation du festival, qui se tiendra du 10 au 14 juillet, est à présent connue. Les oreilles des festivaliers seront bercées par des styles plutôt éclectiques, avec le jazz mêlé de hip-hop du pianiste autodidacte Alfa Mist, le mélange de musique africaine, électronique et de dub de la native d'Amsterdam DJ Marcelle et du post punk des Viagra Boys.

Le quadragénaire Marcus Füreder, plus connu sous son nom de scène Parov Stelar, reviendra à Dour le samedi 13 juillet après une première participation en 2012. Les cinq Américains de The Internet et les Suédois de Viagra Boys fouleront, eux, pour la première fois les scènes hennuyères.

Tous rejoignent ainsi A$AP Rocky, Damso et Orelsan pour cette 31e édition. Au fil des années, le festival a déjà accueilli des grands noms comme Snoop Dog et Iggy Pop.

