Orelsan s'ajoute à l'affiche du festival de Dour

Le festival de Dour a ajouté mardi neuf noms à son affiche, dont le rappeur français Orelsan. La semaine dernière, Disclosure, le duo électro britannique composé des frères Guy et Howard Lawrence, et le rappeur new yorkais A$AP Rocky avaient été les premiers artistes annoncés à la 31e édition de ce festival qui se tiendra du 10 au 14 juillet 2019.

Avec son troisième album "La Fête est finie", comprenant les titres "Basique" ou encore "La Pluie" en duo avec Stromae, Orelsan a ravi les oreilles des amateurs de rap tout l'été. Ses fans pourront compter sur sa présence au festival de Dour le 11 juillet 2019, alors qu'il vient d'ajouter un "Epilogue" de 11 nouveaux titres à son dernier album.

Dour annonce également la venue du duo américain Flatbush Zombies, des Français Jazzy Bazz, Josman et Moha La Squale, de la Russe Nina Kraviz, du Britannique Rusko et de l'Américaine Yaeji.

Les premiers tickets seront en vente mercredi. L'année dernière, quelque 228.000 festivaliers ont été recensés durant cinq jours.