Orelsan et Hyphen Hyphen aux Francofolies le 19 juillet

Orelsan, Hyphen Hyphen, Mustii mais également Feu! Chatterton, Bagarre ou encore les régionaux de Ykons seront à l'affiche des Francofolies de Spa qui se tiendront du 18 au 21 juillet dans la Ville Thermale, ont annoncé mardi les organisateurs.

Après les retours de Patrick Bruel et de Zazie sur la scène spadoise, les responsables du festival ont cette fois annoncé la présence d'Orelsan, désormais incontournable de la scène francophone après avoir remporté trois Victoires de la Musique, vendu 600.000 exemplaires de son dernier album et attiré plus d'un million de fans lors de sa tournée. Il revient avec une nouvelle version de "La Fête est finie", enrichie de 11 inédits. Il sera le 19 juillet à Spa pour un concert unique en Province de Liège.

Le même jour, le public des Francos pourra apprécier le talent d'Hyphen Hyphen, un trio de Niçois découvert à Spa il y a deux ans et "dont l'énergie vampirisante et la frénésie sensuelle" avaient envoûté le public qui pourra cette fois se délecter du HH Tour.

Mustii viendra saluer, le 20 juillet, les Francofous avec "21th Century Boy", un premier album qui confirme le talent de cet artiste de la scène Electro-pop, qui fait un carton actuellement. À découvrir également ce jour-là, Feu! Chatterton qui incarne le renouveau de la scène pop française ou redécouvrir les régionaux d'Ycons (ex Can D) qui avaient fait sensation cet été.

Le 21 juillet, le Parc explosera grâce au son de Bagarre. Un "live" fiévreux en perspective de la part de ce groupe qui n'a ni genre ni style et qui cherche surtout à faire tomber les barrières.