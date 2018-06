Nouvelles initiatives écologiques lors de la quatrième édition du Paradise City Festival

La quatrième édition du Paradise City Festival se tiendra du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet au château de Ribaucourt à Perk. Le festival de musique électronique underground continue ses avancées écologiques, avec de nouvelles initiatives comme le recyclage de mégots de cigarettes, l'installation d'une station d'épuration des eaux sur le camping ou encore le bannissement du plastique. Quelque 12.500 festivaliers ont assisté à l'édition 2017.

Une soixantaine d'artistes sont programmés, parmi lesquels de nombreux DJs belges. Tête d'affiche du festival, le DJ français Laurent Garnier clôturera cette édition 2018 dimanche soir. DJ Koze (Allemagne), qui se produira en amont de sa prestation, est également un des grands noms de cette édition tout comme le chanteur syrien Omar Souleyman qui est programmé samedi. Le nigérien Tony Allen, un précurseur de l'Afrobeat, donnera un concert unique avec le claviériste soul de Détroit (USA) Amp Fiddler. Les organisateurs ont souhaité accorder plus de place aux artistes féminines dans la programmation, qui comptera entre autres Jayda G, une DJ canadienne vivant à Berlin et Perel (Anvers).

Paradise City Festival a reçu l'an passé le "Highly Commended Award", un prix décerné par l'ONG indépendante "A Greener Festival" pour les efforts écologiques réalisés. Une nouvelle partie du domaine du château, qui se trouve à l'arrière de celui-ci, sera intégrée au site du festival pour accueillir des associations qui s'inscrivent dans les valeurs durables.

Les bonnes pratiques des années précédentes seront réitérées et de nouvelles initiatives durables verront le jour. Ainsi, la SmartFlower égayera une nouvelle fois le festival avec ses panneaux photovoltaïques en forme de fleur qui tournent avec le soleil. L'énergie du camping restera 100% photovoltaïque. Les eaux usagées des douches seront de plus épurées sur place cette année avant d'être évacuées. L'eau potable distribuée au festival sera de l'eau du robinet filtrée, également disponible en version gazeuse. Aucun plastique à usage unique ne sera cette année accepté sur le site du festival, à l'exception des colsons nécessaires à la mise en place des scènes ou encore du film plastique entourant les palettes de canettes. Ceux-ci seront collectés et recyclés. Des cendriers en carton, fabriqués à partir des tentes en carton recyclées de l'année passée, seront à disposition des festivaliers. Des cendriers de poche seront également distribués. Les mégots récoltés seront recyclés.