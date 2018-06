Nordic Vibes, la 8e édition du Festival Musiq'3 du 29 juin au 1er juillet

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet, le plus rock des festivals classiques prend ses quartiers à Flagey, au Marni et à l’Abbaye de la Cambre pour trois jours de folie musicale. Pour sa 8ème édition, le Festival Musiq’3 met le cap vers le nord, des forêts scandinaves aux côtes de la mer baltique. Entre découvertes musicales et rencontres, la cuvée 2018 veut une fois encore célébrer la richesse des différences tout en créant des ponts.

Parmi les 400 artistes qui fouleront les 7 scènes du festival, on retrouve de jeunes et brillants artistes du nord, tels que Kimmo Pohjonen, le Chœur de chambre d’Helsinki, dirigé par Nils Schweckendiek, qui sera à l’Abbaye de La Cambre pour la Première en Belgique de Vigilia d’Einojuhani Rautavaara. Le public pourra également découvrir Olli Mustonen, le pianiste Joonas Ahonen ou encore la violoniste Kreeta-Maria Kentala et le pianiste Iiro Rantala.

A côté de ces "premières nordiques", le public pourra retrouver les musiciens fidèles au Festival : le duo Vassilena Serafimova et Thomas Enhco, les ensembles Kheops et Oxalys, le Brussels Philharmonic, les pianistes Olga Paschenko et Natacha Kudritskaya, ou encore le violoniste Lorenzo Gatto, la soprano Jodie Devos et le chef Guy Van Waas. Le Festival accueille aussi d’autres grands noms pour la première fois : le pianiste Florian Caroubi, la mezzo-soprano Léa Desandre pour un duo avec le luthiste Thomas Dunford, ou encore le violoncelliste Bruno Philippe, en duo avec la pianiste Beatrice Berrut.

La 6è lauréate du Concours Reine Elisabeth et prix Musiq' 3 de cette année, la soprano Marianne Croux, donnera un concert le 1er juillet à 15h à Flagey.



À côté des concerts, les festivaliers sont invités à vivre "l’expérience" Festival Musiq’3, avec un chapiteau sur la place Sainte-Croix et une programmation de concerts gratuits ; des activités périphériques pour les enfants (ateliers d’introduction aux concerts ou d’initiation à la musique, contes...) ; et également une scène dédiée aux jeunes talents. Enfin, le Festival Musiq’3, c’est aussi un dispositif média exceptionnel, avec plus de 30h de direct radio sur Musiq’3 depuis un cube en verre installé sur la place Sainte-Croix de Flagey ; un streaming live et à la demande sur RTBF Auvio, et une diffusion différée en télévision sur La Trois.

Toutes les informations sont disponibles sur le site de Musiq'3