Les premières têtes d'affiche d'Esperanzah! 2020 sont connues

Femi Kuti - The World is Changing (official video) - 04/02/2020 Femi Kuti "The world is changing" New album "No Place for my Dream" now available iTunes: http://bit.ly/YNYEJb Spotify : http://spoti.fi/17dJVJR http://www.facebook.com/femikutiofficial https://twitter.com/Femiakuti Art, Design, Animation, Editing & Directed by: No-Domain Graphics & Color Grading: Ana Gale Production: MMI Creative Executive Producer: Nicolas Bénac Project Coordinator: Juan Gélas Lagos Footage by : Sunkanmi Ajao & Sunday Essien Thanks : Yannick Do, 360 Creative, Daniel Marazuela