Les Fiestas du Rock retrouvent les Trixhes avec Typh Barrow et No one is Innocent

Les Fiestas du Rock, organisées les 15 et 16 juin prochains sur le plateau des Trixhes à Flémalle, retrouvent leur espace d'origine après quatre ans au centre de la localité et accueillent à l'occasion de cette 26e édition No One is Innocent (le 15 juin) mais aussi Sonnfjord, Bai Kamara Jr et Typh Barrow le 16 juin, ont annoncé mardi les organisateurs.

Obligées de quitter en 2014 le plateau des Trixhes pour des raisons météorologiques qui avaient plongé les comptes dans le rouge, les Fiestas du Rock profitent des aménagements du centre de Flémalle pour retrouver leur espace originel et plus précisément le terrain de football qui servira de cadre verdoyant à cette 26e édition.

Les organisateurs, qui ont recentré la programmation sur deux jours abandonnant de façon temporaire la fiesta des gosses, ont profité de la collaboration avec "Flémalle en fête" pour se refaire une santé financière et recentrer leur programmation autour de groupes locaux et régionaux.

Ceux-ci seront toujours programmés aux Trixhes en tremplin des têtes d'affiche que sont No One is Innocent le vendredi 15 juin ainsi que Sonnfjord, Bai Kamara Jr et Typh Barrow le lendemain.

"Nous avons une affiche sympa pour ce retour aux Trixhes dans une formule qui reste gratuite. No One is Innocent, Sonnfjord, Bai Kamara Jr sortent un album alors que Typh Barrow est une locomotive que nous pouvions encore faire cette année", annonce Xavier Bohon, co-organisateur de l'événement.

Les organisateurs attendent au minimum entre 4.000 et 5.000 personnes sur l'ensemble du festival.