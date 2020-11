Les festivals francophones s'unissent au sein d'une fédération

Les principaux festivals de musique francophones, dont Dour, les Nuits Botaniques ou encore Les Ardentes, se sont réunis pour créer la Fédération des Festivals de Musique en Wallonie et à Bruxelles (FFMWB Asbl), ont-ils annoncé jeudi.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui touche durement le secteur, ils souhaitent s’unir au sein d’une coupole dans le but de "proposer un encadrement afin de professionnaliser encore le secteur et ainsi l’aider à grandir et se développer."

Actuellement, la fédération rassemble douze festivals : le Dour Festival, les Francofolies de Spa, Les Ardentes, Couleur Café, Les Solidarités, les Nuits Botaniques, le Brussels Summer festival, le Durbuy Rock festival, Esperanzah ! , LaSemo Festival, Inc’rock Festival et le Ronquières Festival.

Mais elle est ouverte et destinée à grandir, soulignent ses initiateurs.

Les autres festivals de musique de Wallonie et Bruxelles, petits et grands, sont également invités à (nous) rejoindre

Concrètement, la fédération sera amenée à favoriser la mise en commun des expériences, à partager de l’information, à offrir une structure ressource pour tous les organisateurs membres et leur proposer un accompagnement.

"Cette mise en réseau permet également d’assurer une représentation coordonnée et concertée de ses membres avec nos homologues flamands auprès des instances décisionnelles fédérales, communautaires, régionales et locales. Elle développe ses réflexions et actions en lien avec l’ensemble de la filière musicale en incluant la création artistique, les structures d’encadrement et de diffusion, toute l’activité qui gravite autour des festivals et bien entendu les publics", concluent-ils.

