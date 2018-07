Les Ardentes ont fait "scènes combles" avec près de 100.000 festivaliers

La 13e édition des Ardentes, à Liège, a été un véritable succès tant au niveau de la fréquentation que de la programmation. Près de 100.000 entrées ont été enregistrées, soit 25.000 par jour, ont souligné les organisateurs du festival.

Le tournant pris en 2015, en choisissant une orientation urbaine, s'est donc révélé payant. Le site de Coronmeuse était au maximum de ses capacités et le camping de 8.000 places affichait aussi complet.

"Notre principale préoccupation était de gérer le flux et de nous assurer du bien-être des festivaliers, dont nous avons constaté une évolution du profil. Le public s'est largement rajeuni et féminisé. Nous avons également constaté un public plus familial pour certains concerts comme BigFlo & Oli, Wiz Khalifa ou encore Orelsan", a souligné Gaëtan Servais, co-organisateur du festival.

"Nous avons par ailleurs adapté la programmation avec la bonne volonté de certains artistes comme MC Solaar pour permettre à tout le monde de voir le match des Diables Rouges. Les festivaliers n'oublieront jamais que c'est aux Ardentes qu'ils ont vu ce match mémorable", a-t-il ajouté.