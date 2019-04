Le Welcome Spring Festival reviendra le 24 avril dans le centre de Louvain-la-Neuve

Après deux années de localisation sur le parking Leclercq de Louvain-la-neuve à cause d'impératifs de sécurité, le Welcome Spring Festival va revenir dans le centre de la cité universitaire. Ce sera le mercredi 24 avril prochain, à partir de 13h, avec des concerts et des animations sur la Grand-Place et sur d'autres places jusqu'à 21h. Ensuite, les festivaliers retourneront sur le parking Leclercq pour la suite de la soirée.

Le Welcome Spring Festival, qui en sera cette année à sa 29e édition, est un événement gratuit qui rassemble environ 15.000 personnes. Il s'agit d'un festival qui se veut éclectique, accessible à tous et combinant culture, musique et divertissement. Aux côtés des concerts, des animations sont prévues durant l'après-midi et notamment un "P'tit Village des Enfants" sur la place Montesquieu, un goûter préparé par l'Association des habitants (AH) ou encore un apéro pour associer les habitants de Louvain-la-Neuve à l'événement.

Sur la place Cardinal Mercier, les kots à projet Kap Course et CSE Tournois organiseront le Welcome Sport, comprenant notamment un tournoi de beach volley.

Sur les scènes, le public pourra notamment apprécier les prestations de Miel de Montagne ou du rappeur français Kacem Wapalek sur la Grand-Place, ainsi que du groupe 47ter ou encore du belge Yung Mavu au parking Leclercq. Puis jusqu'à 2h du matin, un soundsystem fournira une ambiance de musique techno et psytrance.

la line-up du festival

Il y a deux ans, Yung Mavu avait cartonné avec le clip "Black Magic (Black Harry Potter)" :