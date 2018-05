Le sculpteur Arne Quinze choisit 6 artistes pour le "North West Walls" de Rock Werchter

La cinquième édition du festival de street art "North West Walls" organisée à Rock Werchter pourra compter sur la participation de Bik Ismo (Porto Rico), Joram Roukes (Pays-Bas), Adele Renault (Belgique), Mantra (France), Mohamed L'Ghacham (Maroc/Espagne) en Hyuro (Argentine). Tous les six ont été choisis par l'artiste flamand Arne Quinze, a indiqué mardi le festival de musique sur son site.

Chaque année depuis 2014, des artistes à la renommée mondiale sont invités à apposer leur patte sur les constructions des "The North West Walls", composées de containers et hautes de plusieurs mètres. Les œuvres de l'édition 2018 pourront être admirées à partir de fin juin, un peu avant le début des concerts, et resteront en place une année complète. Avec ce projet artistique, qui sert également de point de repère aux festivaliers, Arne Quinze tente d'inspirer les citoyens à être plus créatifs et plus conscients de leur environnement.

Le festival Rock Werchter se tiendra cette année du jeudi 5 au dimanche 8 juillet prochains. Au total, 97 groupes sont programmés, parmi lesquels des têtes d'affiche telles que Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, The Killers, Nick Cave and the Bad Seeds ou encore Gorillaz.