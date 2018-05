Le Pukkelpop dévoile 53 nouveaux noms

Les organisateurs du Pukkelpop ont dévoilé lundi 53 nouveaux noms à l'affiche du festival, après avoir déjà annoncé en mars 93 artistes dont N.E.R.D.

Parmi les nouveaux noms figurent Jungle, Todd Terje dj set, Bicep live, Jess Glynne, Metz, Sleaford Mods, SOPHIE, Unknown Mortal Orchestra, Walk Off The Earth, The Joy Formidable, West Thebarton, James Holden & The Animal Spirits et 'Bruxelles Arrive', le projet de Roméo Elvis et Caballero & JeanJass. Whispering Sons, Tin Fingers, Glints, Geppetto & The Whales, WWWater et Steak Number Eight apparaissent également au programme.

Le Pukkelpop fait aussi de la place à l'international, avec Superorganism, Mr Carmack, Noname, King Tuff, Moaning, Phoebe Bridgers, Sudan Archives, The Fever 333, Bearcubs, Thunderpussy, Wiki et Nakhane. Les dj's Tiga, Patrice Bäumel b2b Guy J, Inga Mauer et The Prototypes feat. 2Shy. seront aussi de la partie, aux côtés des dj's belges San Soda, Cellini, M&T feat. MC Mota, Locked Groove, Juicy 'The DJ', Pelace, Tom Smeyers, RTTN feat. MC Seko, Ilse Liebens, Soul Shakers, Michael Midnight, Laston & Geo et Ed & Kim.

Le Pukkelpop se déroulera du 15 au 18 août à Hasselt.