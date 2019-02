Le Pukkelpop dévoile 15 nouveaux noms

Les organisateurs du Pukkelpop, qui se déroulera du 15 au 18 août, ont dévoilé lundi 15 nouveaux noms d'artistes qui composeront l'affiche de l'édition 2019. White Lies, Pennywise et Eels s'ajoutent ainsi notamment au line-up du festival.

Pour cette 34e édition, le Pukkelpop fera une nouvelle fois la part belle aux artistes rock. "Le rock - et par extension à peu près tous ses aspects - a été, est et sera toujours le berceau de Pukkelpop. Nous avons commencé en 1985 en tant que festival alternatif et nous le sommes toujours, pas seulement en ce qui concerne notre offre musicale d'ailleurs", souligne l'un des organisateurs, Chokri Mahassine.

Le vendredi 16 août, le groupe britannique White Lies présentera son nouvel album "Five". Le même jour, le groupe américain de punk rock Pennywise se produira quant à lui pour la cinquième fois sur la plaine de Kiewit (Hasselt), qui accueillera également IDLES et Frank Carter & The Rattlesnakes.

Le samedi, ce sera au tour du groupe de rock expérimental américain Eels, qui enregistra sa sixième prestation au Pukkelpop et proposera son album "The Deconstruction". Les festivaliers pourront également compter sur la présence de The Chats, The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PUP, Skegss et Equal Idiots.

Good Charlotte et PVRIS figurent quant à eux parmi les nouveaux noms annoncés pour le dimanche.

Auparavant, les organisateurs avaient déjà annoncé la venue à Kiewit de Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood, Billie Eilish, Prophets Of Rage et The National.

Le programme du festival

Les tickets seront mis en vente à partir du lundi 25 février.

La chanteuse Billie Eilish sera présente le dimanche 18 août.