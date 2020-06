Le "Pop Up Mills" à Malmedy : humour, cinéma et chanson ... dans des canapés!

En ce moment, les opérateurs culturels déploient des trésors d'imagination pour retrouver une certaine rentabilité de leurs infrastructures, en particulier les salles de spectacles, mais aussi pour aider le monde artistique meurtri par la crise sanitaire, à la recherche constante de scènes. C’est le cas du Complexe Intermillls de Malmedy, érigé sur une ancienne papeterie en bord de Warche, qui comprend cinq salles de cinéma, le Movie Mills, un Business Center, l’Escape Challenge, un jeu basé sur des intrigues, et depuis décembre dernier, une grande salle de spectacle de plus de 2000 places, La Scène. Autorisé à ouvrir ce 1er juillet comme les autres cinémas, le complexe Movie Mills a dû composer avec les mesures sanitaires dont la distanciation sociale, ce qui lui a fait perdre un certain nombre de places. Ainsi est née l’idée d’aménager une sixième salle de cinéma dans la grande salle de spectacle qui jouxte les cinémas, en complétant l’affiche cinématographique de concerts et de soirées axées sur l’humour.

Le public appréciera les films et spectacles dans de confortables canapés accompagnés de tables basses - © RTBF Philippe Collette

Durant l’été, une grosse vingtaine de soirées est d’ores et déjà programmée pour ce festival inédit intitulé "Pop Up Mills": huit films, six concerts, quatre soirées humour et trois humoristes en one man show ; un mélange des genres dont pourront profiter les spectateurs dans un confort inhabituel : " Nous avons acheté 170 canapés deux places, explique Marie Boutet, chargée de communication du complexe Intermills. Ces canapés ainsi qu’une table basse sont placés à une certaine distance les uns des autres, et donc au lieu d’acheter votre place comme vous le feriez en temps normal pour aller au cinéma ou assister à un spectacle, ici vous réserverez votre canapé deux personnes." Un système de fléchage et même de giratoires évitera aux spectateurs de se croiser. La réservation se fait donc d’office pour deux personnes selon un prix différent selon qu’il s’agit de projections de films, de concerts ou de soirées d’humour, la fourchette oscillant entre 22 et 60 € par canapé.

Affiche essentiellement belge et une avant-première

Les artistes de notre Communauté étant dans le besoin, on le sait, le "Pop Up Mills" malmédien accueillera essentiellement des artistes belges francophones complétés, mais ce n’est pas encore défini, par d’éventuels invités étrangers ; même la programmation des films a fait la part belle aux productions récentes de chez nous ou en coproduction française: "Adorables", "Adoration", "Lucky", "Filles de Joie" … L’humour tiendra une place de choix avec pas moins de sept soirées : " Nous aurons la présence du Comedy Club de Bruxelles, précise Lucas Léonard, manager de l’Intermills Business & Event Center, qui effectue une tournée nationale et proposera quatre soirées d’une heure et demie à Malmedy ; et puis nous aurons trois one men shows d’humoristes bien de chez nous : Richard Ruben, Martin Charlier et Renaud Rutten". Les concerts accueilleront également des artistes en vogue et à succès de la Fédération Wallonie Bruxelles : BJ Scott, Sharko, Saule, Jean-Luc Fonck, Alec Mansion et Thom Dewatt ainsi que Marka. Aucun bar ne sera dressé dans la salle, mesures sanitaires obligent, mais un shop proposera boissons et friandises. L’ouverture du "Pop Up Mills" est prévue le mercredi 1er juillet à 20h30 avec la projection d’un premier film, " la bonne épouse", avec Juliette Binoche et Yolande Moreau. Le lendemain, le festival accueillera en avant-première mondiale la comédie familiale " Adorables " de Solange Cicurel avec Elsa Zylberstein qui sortira le 29 juillet en salles.

Infos et réservations : popupmills.be