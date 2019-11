Le L-festival valorisera l'art lesbien, bi et trans du 21 au 30 novembre à Bruxelles

CARMEN ET LOLA Bande annonce VOSTFR (2018) - 14/11/2019 CARMEN ET LOLA Bande annonce VOSTFR le 14 novembre au cinéma ! Abonne-toi : https://goo.gl/QxT9HL Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les filles. Carmen développe rapidement une complicité avec Lola et elles découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à être rejetées par leurs familles. Réalisé par Arantxa Echevarría Avec Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno, Carolina Yuste, Rafaela Leon ©2018 - Eurozoom Visitez le BLOG d'Arthings : https://www.arthings.fr Like Arthings sur FACEBOOK: https://goo.gl/2hRUju Follow Arthings sur INSTAGRAM: https://goo.gl/cAaZQG