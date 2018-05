Le Forest Sounds Festival repart pour une deuxième édition

Le Forest Sounds Festival investira à nouveau le parc de Forest le 1er septembre prochain, pour une deuxième édition. Entièrement gratuit, l'événement promet à nouveau une programmation éclectique mêlant jeunes talents bruxellois et musique contemporaine, ainsi qu'une multitude d'activités.

Parmi les premiers noms figurent les Suisses de l'Orchestre tout puissant Marcel Duchamp, qui allie dans une ambiance festive rock progressif et free jazz ou encore les Néerlandais de The Mauskovic Dance Band et leur Space Disco afro-caribéenne.

Les cinq musiciens de la révélation bruxelloise 2 Times Nothing seront également de la partie, avec leur jazz éclectique, soulignent les organisateurs. Lous and the Yakuza et Whocat, vibrations musicales de quatre musiciens d'origines différentes, se succéderont aussi sur scène.

D'autres surprises seront encore annoncées d'ici septembre.

Le festival, qui se tiendra le 1er septembre de 13h00 à 01h00, est organisé par le Palais des Sciences, en partenariat avec le centre culturel de Forest (BRASS) et la commune de Forest.