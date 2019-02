Le Festival LaSemo dévoile ses premiers noms !

Charlie Winston et les Négresses Vertes figurent parmi les premiers noms annoncés pour la 12e édition du Festival LaSemo. L'événement musical et artistique se déroulera les 12, 13 et 14 juillet 2019 dans la Parc d'Enghien.

LaSemo 2019 a annoncé les premiers noms de groupes et artistes qui nourriront son affiche. Les organisateurs proposeront, notamment, le concert de Oldelaf et celui de Charlie Winston qui viendra présenter son nouvel album aux allures pop-électro et aux influences indiennes.

Les très attendues Négresses Vertes passeront, elles aussi, par le Parc d'Enghien pour célébrer leur retour sur scène à l'occasion des 30 ans de leur album phare "Mlah".

Sont également avancés, Stef Kamil Carlens, fondateur de dEUS, La Chica, Zoufris Maracas ainsi que Le Trottoir d'en Face.

Le Festival LaSemo 2019 est annoncé plus métissé que jamais, soulignent les organisateurs.