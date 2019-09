Le festival gratuit Brussel Brost lancera la rentrée étudiante le 26 septembre

Le festival étudiant gratuit Brussel Brost donnera le coup d'envoi de la nouvelle année académique sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles le 26 septembre. Pour fêter sa première décennie, l'événement a décidé de programmer des artistes bruxellois bien implantés, tels que Stikstof et Lefto, mais aussi de nouveaux talents.

Brussel Brost s'installe pour la deuxième année consécutive à Tour & Taxis et attend 10 000 étudiants, venus fêter leur rentrée et célébrer le 10e anniversaire de l'événement. Quatre scènes accueilleront de multiples artistes tels que Lefto, Stikstof et les DJ de Mensch Erger Je Niet, des valeurs sûres. Les nouveaux talents seront aussi mis à l'honneur, avec notamment le groupe Jaguar Jaguar.

Le village Brussel&ik (Bruxelles & moi) présentera la vie urbaine de la capitale, via des acteurs culturels tels que le Beursschouwburg ou le Muntpunt.