Le festival Francofaune dévoile sa programmation très diversifiée

Du 3 au 13 octobre, le festival Francofaune viendra célébrer la biodiversité musicale dans la capitale belge.



Prenant ses quartiers dans une vingtaine de lieux bruxellois, le festival proposera 50 concerts, tous en français, mais dans des genres très différents. On pourra (entre autres) y écouter du slam et des musiques urbaines, avec Pitcho & l’Ensemble Musiques Nouvelles, de la pop underground avec La Souterraine, ou encore le “crooner dandy” qu'est Bertrand Belin.



Porté sur les valeurs de proximité, le festival, qui en est à sa sixième édition réunira de nombreux artistes belges, tels que Kùzylarsen, Atome, Carl & les Hommes Boites, CélénaSophia, Matthias Billard, François Bijou, PierreS, Dalton Telegramme, ou encore Noa Moon.



Des musiciens québécois (Antoine Corriveau, Queen Ka, les Hôtesses d’Hilaire) et français (Nevché, Nicolas Jules) seront également présents pour ravir nos oreilles.



En plus des traditionnels lieux du festival comme l’Espace Delvaux et le Botanique, cette édition 2019 du FrancoFaune 2019 passera aussi par le Beursschouwburg, la Tour à Plomb, La Madeleine, La Vallée et l’Espace Magh.

La programmation détaillée est à retrouver sur www.francofaune.be