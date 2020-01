Le festival Esperanzah! 2020 pourra bien avoir lieu à l'Abbaye de Floreffe

La prochaine édition du festival Esperanzah! aura lieu du 31 juillet au 2 août à l’Abbaye de Floreffe, ont indiqué mardi ses organisateurs. Contrairement à ce qui avait été craint, l’événement ne quittera donc pas le site qui participe à son succès depuis sa création en 2002. Les premiers noms de l’affiche seront dévoilés jeudi.

En 2019, l’organisation avait laissé entendre qu’elle pourrait quitter l’Abbaye de Floreffe. En cause, les nombreux travaux réalisés sur le site historique, qui posaient problème en termes de capacité et de sécurité. Finalement, il n’en sera rien.

"Le bilan que nous avons dressé avec les autorités communales, la police et les pompiers, à l’issue de la dernière édition a été très positif", a expliqué David Salomonowicz, responsable presse et communication. "Désormais, nous sommes certains que l’événement pourra une nouvelle fois se dérouler à l’Abbaye dans des conditions optimales. Le public n’aura toujours pas accès à l’arrière de l’église. En revanche, une zone qui était fermée dans le bas du site sera à nouveau accessible. Nous avons aussi la garantie qu’il n’y aura pas de travaux ailleurs."

Avec un total de 36 500 entrées l’an dernier, le rendez-vous floreffois a fait presque aussi bien que les 37 000 de 2016 et 2018. Un bilan jugé très positif par l’organisation, alors que le festival se voulait "plus alternatif et engagé que jamais".

Pour plus d'informations, consultez le site officiel du festival.