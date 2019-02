Le festival durable Paradise city fête son 5e anniversaire

Le festival de musique underground Paradise City, qui se tiendra les 5, 6 et 7 juillet prochains au château de Ribaucourt à Perk (Steenokkerzeel, Brabant flamand), a dévoilé mercredi une partie de son line-up, promettant de belles performances avec notamment à l'affiche Blond:ish, Carista, Jan Blomqvist ou encore Mim Suleiman. Le festival engagé pour l'environnement, qui soufflera ses cinq bougies, ambitionne cette année de limiter encore plus son empreinte écologique.

&Me, Blond:ish, Carista, Dixon, DJ Koze, Eris Drew, Jan Blomqvist, John Talabot, Mim Suleiman, Mind against, Motor City Drum Ensemble et Nu Guinea. Voilà les 12 premiers noms annoncés mercredi par l'organisation du festival électro. Au total, quelque 65 artistes sont attendus lors de l'événement.

Pour son cinquième anniversaire, la formule reste intacte : "un mélange entre le meilleur de la musique électronique, un public ouvert d'esprit et un effort soutenu pour réduire au maximum son empreinte écologique", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L'événement rassemblant un public toujours plus nombreux, la structure du festival a toutefois été quelque peu revue. Une quatrième scène implantée "dans la forêt autour du château" sera créée, ce qui permettra de maintenir une piste de danse "intime et proche du DJ".

Neutre en Co2, le festival poursuivra par ailleurs son engagement afin de réduire son empreinte écologique. En plus de servir des aliments locaux et bio et d'être un festival sans plastique, Paradise City ambitionne pour l'édition de 2019 de mieux recycler les mégots de cigarettes et d'encourager encore davantage de festivaliers à utiliser les transports publics ou le vélo pour se rendre sur le site.

En 2018, quelque 60% des déchets produits durant le festival ont été recyclés.