Le Festival Concert d'Arte, en ligne dès ce soir, avec Matt Berninger, Lous and the Yakuza, London Grammar, Yelle et Sébastien Tellier

Il a sorti un des plus beaux albums de l’automne, "Serpentine prison": Matt Berninger, échappé de son groupe The National, sera une des attractions ce week-end d’Arte concert festival, en ligne cette année.

La prestation de l’Américain ne se fera pas en direct de la salle parisienne de la Gaîté Lyrique (sans public, confinement oblige) contrairement aux têtes d’affiche francophones comme Lous and the Yakuza, P.R2B, Yelle ou encore Sébastien Tellier.

Dans la foulée de son album – sorti récemment et produit par le mythique Booker T. Jones – Matt Berninger interprétera quatre titres en acoustique depuis un studio d’enregistrement de Los Angeles, accompagné de deux guitaristes.

C’est ce qu’Arte appelle une session "Long distance call" ("Appel longue distance"). London Grammar – groupe électro désormais recentré autour de sa chanteuse Hannah Reid et qui sortira son nouvel album "Californian Soil" le 12 février – et Arlo Parks – petite prodige de la soul qui livrera son opus "Collapsed In Sunbeams" le 29 janvier – se produiront elles aussi loin de Paris, depuis Londres.

► Cliquez ici pour accéder au Arte Concert Festival en live

Malgré les circonstances actuelles, on ne voulait pas se limiter à une programmation franco-française, on tenait à cette idée de sessions depuis l’étranger, à faire cette petite fenêtre, et puisque les artistes internationaux ne pouvaient pas venir, on est allés vers eux

résume pour l’AFP José Correia, responsable de la programmation d’Arte concert.

Notre message, c’est "On reste ouvert", notre mission reste de diffuser de la musique live au plus grand nombre, de soutenir les artistes, alors que le paysage des festivals est réduit à néant par la crise sanitaire

prolonge pour l’AFP Stéphanie Poncelet, responsable éditoriale pour cet événement.

"C’est une édition hybride, mais on garde l’esprit du festival, ainsi Sébastien Tellier, durant son live, passera de la grande salle de la Gaîté Lyrique au foyer (petit espace aux murs et plafond richement décorés), comme l’avait fait dans le passé Juliette Armanet, entraînant le public – pas présent cette fois – avec elle", poursuit-elle.

Ce concert de Juliette Armanet sera d’ailleurs rediffusé, tout comme d’autres archives du festival (dont les Black Lips).

Arte concert festival, de vendredi à dimanche de 19h00 à 23h00, sera filmé par les équipes de la Blogothèque et visible en livestream sur les sites d’Arte concert, de la Gaîté Lyrique, et sur leur page Facebook.