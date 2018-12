Le Festinam de retour à Namur avec Maître Gims en tête d'affiche

Après une première édition à Namur Expo en 2016, le Festinam sera de retour dans la capitale wallonne le 22 juin prochain sur le parking des Casernes, a annoncé jeudi son organisateur, Createvent. La tête d'affiche sera Maître Gims et quelque 10.000 personnes sont attendues.

Les autres noms déjà annoncés sont Slimane, Vitaa et Vegedream, tous des artistes issus de la nouvelle vague rap et R'n'B. La programmation sera prochainement complétée par d'autres groupes et le festival devrait commencer à 14h00.

"Nous visons un public à la fois jeune et familial", a expliqué Pierre Lucas de Createvent, qui a déjà organisé de nombreux concerts en Belgique et en France. "Nous allons mettre tous les moyens en oeuvre pour proposer un véritable spectacle."

La Ville de Namur apporte pour sa part un soutien administratif, logistique et policier à l'événement. "Nous sommes très heureux d'accueillir et de soutenir à nouveau ce festival qui s'annonce grandiose", a déclaré le bourgmestre, Maxime Prévot. "Le fait que la date tombe durant les Fêtes de la Musique permettra aussi à notre belle ville de proposer une offre encore plus variée."

"Pour nous, c'est un investissement conséquent en termes de sécurité, mais c'est un plaisir que nous offrons volontiers aux Namurois et à tous ceux qui viendront", a-t-il ajouté.

Les tickets seront en vente dès jeudi dans les magasins Night&Day et d'autres points de vente s'ajouteront vendredi.