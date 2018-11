Lancement officiel de la 26ème édition des Francofolies de Spa

Patrick Bruel sera présent le samedi 20 juillet prochain sur la scène des Francofolies de Spa pour un concert unique en Province de Liège, ont annoncé jeudi matin les organisateurs du festival qui se tiendra du 18 au 21 juillet 2019 au centre de Spa. L'artiste français, qui viendra défendre son nouvel album, qui fera chanter la place royale sur ses plus grands succès fait son grand retour à Spa après 5 années d'absence.

Les organisateurs ont également annoncé le même soir la présence de Kid Noize. Alors que son deuxième album sort début 2019 et nous réserve bien des surprises, KID NOIZE aura la tête dans les étoiles puisqu’il jouera sa musique en hommage à l’astronaute Neil Armstong et à la mission Apollo 11 qui se posaient sur la lune 50 ans auparavant jour pour jour ! Un voyage qui l’inspire depuis son enfance !

Portée par le succès de son single phénomène "Speed", l’incomparable ZAZIE revient avec "Essenciel", un album tout en finesse qui réunit tout ce qu’on aime chez elle : exploration musicale et textes forts. Sans chercher la facilité, elle nous scotche une fois encore. Et en primeur, elle nous réserve le premier concert belge de son " Zaziessenciel Tour ", le dimanche 21 juillet.

Atome est le grand vainqueur du Franc’Off 2018 et donc le premier groupe confirmé pour 2019 ! Formé par Remy Lebbos des Vismets et David Picard d’Applause, le duo est renforcé sur scène par Catherine De Biasio aux claviers et Nicolas Collaer à la batterie. De solides références et une réputation qui n’est déjà plus à faire puisqu’ils font clairement partie des nouveaux groupes belges qui marquent la pop francophone.

Parmi les découvertes à suivre en 2018, focus sur KING CHILD. Le groupe franco-belge voyage musicalement dans les époques tout en s’affirmant comme un groupe parfaitement en phase avec le présent. Chez lui, l’organique cohabite avec l’électronique et la quête enthousiaste de la mélodie pop se marie avec l’envie d’envolées épiques. En concert le jeudi 18 juillet.