Lancement des ventes du pass deux jours pour le Festival de Ronquières 2019

Les ventes du pass "deux jours promo" pour le Ronquières Festival 2019 sont lancées. Les organisateurs annoncent les premiers noms de l'édition 2019 qui se tiendra les 3 et 4 août.

L'affiche du Ronquières Festival 2019 se complète progressivement. Après l'annonce des concerts de Zazie et de Mustii, c'est au tour de Typh Barrow, étoile de la soul belge, et d'Adam Naas et de ses mélanges musicaux combinant rap et R'n'B, de confirmer leurs présences, le premier pour le samedi, le second pour le dimanche. Les organisateurs ont par ailleurs lancé vendredi les ventes du ticket "pass 2 jours" qui peut être acquis via le site de l'événement.

L'édition 1018 du Ronquières Festival avait connu un 5e "sold out" consécutif et une affluence record de 42.000 festivaliers.