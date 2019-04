La vingtième édition du Festival "Images sonores" dès le 26 avril à Bruxelles et à Liège

Du 26 avril au 26 mai aura lieu, pendant cinq weekends à Bruxelles et à Liège, la vingtième édition du Festival "Images sonores" dédié à la musique "mixte" et qui verra les sons acoustiques entrer en dialogue avec leur extension électronique envoyée dans l'espace par le biais de hauts parleurs, annonce le Centre Henri Pousseur, à l'initiative de cet événement.

Les concerts et spectacles auront pour théâtre le Musée et le Parc de la Boverie ainsi que le Jardin botanique à Liège mais aussi le Centre culturel Flagey à Ixelles et le théâtre de la Montagne magique à Bruxelles.

Les 26 et 27 avril, c'est le Musée de la Boverie qui accueillera le spectacle "Cantata Partisana" de l'artiste plastique Tony di Napoli et qui associe trois voix féminines, une voix masculine et un vaste dispositif de lithophones (instruments de percussion anciens) et d'électronique.

Le 2 mai et en concert, le guitariste et compositeur François Couvreur et le compositeur Eliott Delafosse, lauréats de la dernière édition du Prix Henri Pousseur, vont se mesurer au compositeur franco-argentin Martin Matalon.

Troisième concert à la Boverie le 4 mai avec, cette fois, l'"Ensemble 88", un groupe originaire du Limbourg néerlandais, spécialisé dans la musique contemporaine. Au programme également la compositrice liégeoise Gaëlle Hyernaux qui présentera sa dernière oeuvre pour guitare et électronique.

Les 11 et 12 mai, les serres du Jardin botanique accueilleront la soprano Jeanne Crousand qui interprétera l'opéra-jardin "Eloge de la Plante" du compositeur français Jean-Luc Hervé. Au même programme, trois autres créations : "Topographie des ruptures" de Kasper T. Toeplitz, "Le chant des chauves-souris" de Jean-Paul Dessy et "Allongée sur le vide" de Stefan Hejdrowski.

Le 19 mai, Flagey rendra hommage à Henri Pousseur (1929-2009), compositeur originaire de Malmedy et qui s'est bâti une renommée internationale. Plusieurs artistes et notamment Blindman, Jean-Pierre Peuvion et l'ensemble "Hopper", interpréteront à cette occasion des œuvres du maître.

Enfin, les 25 et 26 mai la Montagne magique proposera un spectacle musical "Territoire sonore" de et avec Claire Goldfarb et destiné aux plus jeunes de 6 à 14 mois.

Le Centre Henri Pousseur, établi quai Banning à Liège, a joué un rôle de pionnier dans la réalisation et la diffusion de la musique électronique et, en particulier, de la musique mixte. Il accueille des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi d'autres régions et pays et les aide à se produire sur les scènes musicales belges et internationales.