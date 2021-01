La 40e édition du Festival Anima se déroulera entièrement en ligne

Le Festival international du film d'animation de Bruxelles, Anima, se tiendra intégralement en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, annoncent mardi les organisateurs dans un communiqué. La programmation sera disponible sur la nouvelle plateforme Anima Online du 12 au 21 février 2021.

"Vous vous en doutiez déjà, mais nous, on y a cru jusqu'au bout. C'est avec un gros pincement au cœur que le festival doit se résoudre à renoncer à une 40e édition en présentiel, due à l'évolution de la crise sanitaire", regrette l'équipe d'Anima.

Elle avait prévu de tout mettre en œuvre, si la situation sanitaire le permettait, pour que l'événement se déroule non seulement en ligne, mais également un maximum en salle, à Flagey, au Cinéma Palace et à la Cinematek, en se conformant aux protocoles de sécurité les plus stricts.

Une plateforme en ligne

"Cependant, c'est aussi avec un grand plaisir que nous annonçons que sa programmation exceptionnelle et abondante sera disponible dans toute la Belgique sur notre nouvelle plateforme Anima Online", tempèrent les organisateurs.

Ladite plateforme sera dévoilée le mardi 26 janvier. Plus de 250 films y seront disponibles à la demande, ainsi que des événements virtuels additionnels et des lives.

"Un voyage dans le temps" est prévu pour ce 40e anniversaire, qui ouvrira avec le long métrage "Le Peuple Loup" ("Wolfwalkers" en version originale) de Tomm Moore et Ross Stewart.