La 37e édition du Gaume Jazz Festival concilie programme de qualité et fête de village

Cette édition a pris l'option de sortir des sentiers battus en abordant les diversités stylistiques dans l'optique d'élargir l'audience, notamment vers les jeunes auditeurs, conciliant, en fin de compte, concerts de qualité et fête de village conviviale. Les animateurs entendent plus que jamais promouvoir des valeurs de vie axées sur la tolérance et le respect de l'autre.

Pas moins de 25 concerts auront lieu, avec la participation de plus de 100 musiciens originaires de 13 pays, sur les cinq scènes aménagées pour garantir notamment la sécurité sanitaire des festivaliers. De surcroît, il n'y aura pas de vente au guichet les jours de concert. La billetterie est désormais ouverte en ligne.