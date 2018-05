La 14e édition de l'Inc'Rock BW festival était une "belle édition"

Alors que la quatorzième édition de l'Inc'Rock BW Festival se termine ce dimanche soir, les organisateurs se félicitent du déroulement de l'événement, qu'ils qualifient de "belle édition" en dressant un premier bilan. Le plus important festival musical du Brabant wallon s'est déroulé sans couacs majeurs au niveau de la sécurité et les artistes, de Loïc Nottet à Magic System en passant par la nouvelle génération des rappeurs belges et français, ont répondu présents. En terme de fréquentation, les chiffres de l'édition 2018 restent stables par rapport à l'an dernier, bien que comptant une soirée de plus.

Les organisateurs avaient en effet eu l'idée de lancer le festival dès jeudi soir, par une soirée marquant le quarantième anniversaire de la disparition de Jacques Brel. Des artistes reconnus comme Mauranne, Suarez, BJ Scott, Francis Lalanne ou encore Les Gauff ont repris à leur manière les chansons de l'artiste. Cette soirée a attiré 1.200 personnes.

Le vendredi, lui, était consacré aux musiques urbaines et en particulier au rap. Alors qu'il s'agissait il y a quelques années d'une soirée destinée surtout aux jeunes, les organisateurs observent que ce moment devient un des plus importants du festival. Les records de fréquentation ont d'ailleurs été battus lors de cette édition 2018, avec au moins 5.500 personnes dans la carrière d'Opprebais vendredi.

Samedi, environ 4.000 spectateurs ont franchi l'entrée du site tandis que dimanche, sous un soleil estival, les scènes ont un peu pâti du grand succès des activités mises sur pied dans le village des enfants, l'Inc'Rock BW Festival se voulant un événement convivial et familial.

"Il n'y a aucune raison de ne pas penser à une quinzième édition: tout le monde est satisfait de l'ambiance et du déroulement du festival, et les bénévoles sont toujours extrêmement motivés", indique dimanche soir l'organisateur, Benoit Malevé.