L'affiche du BSF 2019 s'étoffe : Kyo, The Magician et RIVE seront à Bruxelles

Le Brussels Summer Festival, qui prendra place dans le centre de Bruxelles du 14 au 18 août prochain, a ajouté quelques noms à son affiche déjà bien fournie.

Les Français du groupe Kyo, qui devraient peupler de souvenirs les esprits des jeunes trentenaires francophones, rejoignent ainsi au programme du festival les déjà confirmés Christine and The Queens et autres Booba, Hooverphonic et Manic Street Preachers. Le groupe qui a connu ses plus grands succès au début des années 2000 tente un retour ces dernières années, avec notamment un nouvel album intitulé "Dans La Peau", qui suit "L'Équilibre" sorti en 2014.

Kyo se produira à Bruxelles durant le week-end du BSF, le samedi 17 août, le même jour que The Magician, une "légende belge" rayon électro, soulignent les organisateurs mercredi. Le DJ et producteur Stephen Fasano, ex-membre du duo Aeroplane, se cache derrière ce nom synonyme de remixes à succès, entre autres.

Parmi les autres nouveautés annoncées : le rappeur français Gringe, le duo bruxellois RIVE, avec son premier album "Narcose", et Le Manou, le projet d'une jeune fille qui a grandi à Durbuy et a sorti son premier EP en novembre (L'Homme), qui promet de "combiner de la musique classique lyrique et des vibes électroniques".

La programmation complète est à découvrir sur le site officiel du festival.