L'affiche du Brussels Summer Festival s'étoffe avec Lost Frequencies

L'affiche du Brussels Summer Festival, qui se déroulera du 14 au 18 août, se dévoile petit à petit. Le DJ belge Lost Frequencies s'ajoute à la programmation, ainsi que neuf autres noms, annoncent les organisateurs mercredi.

Lost Frequencies revient dans la capitale, après s'être produit au festival bruxellois il y a trois ans. "Notre meilleur ambassadeur sur le dancefloor international" mettra le feu à la place des Palais le dernier jour, 18 août.

L'Espagnol Alvaro Soler présentera son deuxième album "Mar de Colores" dimanche également tandis que les rockeurs français de Feu! Chatterton feront bouger les Bruxellois le 15 août.

La sensation liégeoise Glauque ravira les amateurs de hip-hop le 14 août et le lendemain, la Belge aux origines angolaises Martha Da'ro fera vibrer les festivaliers avec son premier EP "sur lequel les influences rap se noient dans la soul et le funk".

Le rappeur parisien Lonepsi, le duo électro/hip-hop Dampa, les Belges d'Ykons, le Français S.PRI Noir et la Belge Ozya s'ajoutent également à l'affiche.

Parmi les noms déjà annoncés, figurent notamment Christine and The Queens, Hooverphonic, Gringe, Booba, Kyo ou encore The Magician.

la line-up complète du festival