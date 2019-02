Hooverphonic et Booba au BSF 2019

Le Brussels Summer Festival a annoncé lundi les premiers noms de son édition 2019, qui aura lieu du 14 au 18 août dans la capitale. On y retrouve le rappeur français Booba, désormais connu pour sa rivalité avec Kaaris, mais aussi d'autres artistes français.

Blanche sera ainsi aussi présente sur les scènes du festival bruxellois, dans un style bien différent, ainsi que la jeune chanteuse à casquette d'Alice et Moi, qui promet des "mélodies sucrées qui collent au cœur" et des "sons pop-electro". Musique made in France toujours avec le groupe Grand Blanc et le DJ The Avener, listés parmi les premiers noms annoncés lundi.

Côté belge, on peut d'ores et déjà compter sur Hooverphonic, le groupe qui avait ouvert la 15e édition du festival en 2016, et sur Caballero & JeanJass.

Les pass 5 jours "very early bird" sont déjà en vente pour le festival, au prix de 55 euros.

