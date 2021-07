Hide and Seek : Un festival itinérant mêlant musique du monde et lieux insolites

Le lendemain, au milieu des costumes hors du temps de l’ atelier d’artisanat Maghet , le public pourra apprécier la musique du duo Raske Drenge , dont les deux musiciens interprètent avec douceur et beauté des morceaux de folk scandinave , chantés dans la langue des îles Féroé.

Le festival démarrera sur les chapeaux de roue le 22 août , avec une balade bucolique à vélo parsemée de trois concerts qui se tiendront aux fraternités du Bon Pasteur à Woluwe-saint-Pierre, à la maison du meunier au Rouge-Cloître à Auderghem et au studio du logis floréal à Watermael-Boitsfort.

Plusieurs autres groupes prendront le relais pour la suite du festival : le violoniste Renaud Crols, très ancré dans le répertoire des Balkans, animera les anciennes glacières royales (24 août), l’ensemble Hatan de musique mongole, constitué principalement de femmes, enchantera de ses notes les murs du château Val Duchesse (25 août), et le duo constitué de Mostafa Taleb et Ananta Roosens mélangera les sons orientaux et occidentaux de leur instrument à corde à la chapelle Sainte-Anne (25 août également).