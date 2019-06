Francofolies de Spa - Trois quarts des billets vendus pour les journées Bruel et Zazie

Charles Gardier, co-directeur des Francofolies de Spa, a assuré mercredi, en marge de l'annonce des participants aux Franc-off et aux Vitrines des Francos, que les concerts programmés les samedi 20 et dimanche 21 juillet, avec respectivement Patrick Bruel et Zazie/Angèle comme têtes d'affiche, seraient sold-out avant le début du festival. "Nous en sommes actuellement à 75% des tickets vendus."

"L'engouement pour ces deux journées est similaire à celui rencontré pour Calogero en 2018", assure Charles Gardier qui confirme que les ventes s'accélèrent lentement mais sûrement pour ces deux journées ainsi que pour l'abonnement de quatre jours dont 80% des pass ont déjà trouvé preneur.

M. Gardier souligne que les deux autres jours du festival fonctionnent correctement "mais le public urbain (Orelsan, le 19/07)) et Electro (Ofenbach, 18/07) se décide plus tard. Et puis, l'affiche, très dense du dimanche, et la présence de Patrick Bruel, qui devait vraiment être à l'affiche cette année, focalisent l'attention et les réservations."

Cette 26e édition verra aussi divers artistes belges tels qu'Alice on the Roof, Pale Grey, Grandgeorge et les régionaux de Roscoe, proposer des cartes blanches et créations très dynamiques, sans oublier la prestation attendue de Kid Noize en hommage aux 50 ans du premier pas de l'Homme sur la lune.

Les indécis et autres fans ont rendez-vous le 24 juin à 19h00 à l'établissement le Franco-off, dont le concours qui en est à sa 25e édition sera coprésidé par Saule et Tim Dup, pour un échange et une présentation plus en détails de l'affiche et des artistes qui seront à Spa du 18 au 21 juillet prochain.