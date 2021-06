"Fête jazzer la musique" sur la Grand-Place de Tournai du 23 au 27 juin

Le 24 juin , le bluesman Guy Verlinde , digne héritier de Ferre Grignard, se produira à 19h00 et le LAB Trio avec Bram De Looze au piano à 21h00. Le lendemain, toujours à 19h00, le pianiste Ivan Paduart et le guitariste Patrick Deltenre monteront sur scène, suivis à 21h00 par le Stéphane Mercier Quartet avec le leader au sax alto, Nicola Andrioli au piano, Nicolas Thys à la contrebasse et Dré Pellemaerts à la batterie.

Le 26 juin et dès 15h00 se produiront dans le parc de l’Hôtel de Ville le comédien et chanteur Nicolas Buysse et le trompettiste Greg Houben qui susciteront l’univers de Jacques Prévert dans un spectacle intitulé précisément "Jacques". Ils représenteront ce même spectacle le lendemain à la même heure et au même endroit.