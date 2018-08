Festival d’Art Huy, le vaisseau de Baily

Le guitariste Emmanuel Baily est un musicien classique de formation, arrangeur et compositeur. Il a participé à de nombreux projets musicaux : Orchestra Vivo (Garrett List), Alefba (Fabrizio Cassol), Kind of Pink (Philippe Laloy), ... Il multiplie les collaborations. Il appareille aujourd’hui Le Vaisseau d’Or qui accostera le mardi 21 août au Festival d’Art de Huy. Le Vaisseau d’or (titre d’un sonnet du poète Emile Nelligan, le Rimbaud québécois) poursuit le projet de faire dialoguer musique française (Gabriel Fauré ; Claude Debussy ; Maurice Ravel ; Reynaldo Hahn ; Albert Roussel, Le jardin mouillé ) et musique syrienne actuelle et de réunir dans l’écoute partagée des musiciens de deux cultures différentes. Emmanuel Baily et Khaled Aljaramani ont collaboré à ce projet. Les arrangements mélodiques permettent d’aborder un territoire musical qui abolit avec douceur les frontières traversées par les voix de la soprano Céline Vieslet, du chanteur Khaled Al Hafez et de l’oudiste Khaled Aljaramani.