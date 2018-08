Festival d’Art de Huy, Illi Kantas

Le Festival d’Art de Huy se déroule du 17 au 22 août au cœur de la cité mosane. Le festival des musiques et des voix du monde multiplie les créations dans des lieux parfois insolites. Ainsi le projet Illi Kantas sera porté exclusivement par des voix féminines qui résonneront dans le Fort de Huy. Les chanteuses galiciennes du groupe Ialma invitent d’autres voix de femmes pour un concert a capella : Lucilla Galeazzi (chant populaire italien), Manou Gallo (groove ivoirien) et Laïla Amezian (chant arabo-andalou). Le final réunira les chanteuses accompagnées par Quentin Dujardin (guitare) et Didier Laloy (accordéon diatonique).

Marisol Palomo (Ialma) est au micro de Pascal Goffaux.