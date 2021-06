Estivales de la Woluwe : 10 concerts au parc de Roodebeek du 19 juin au 21 juillet

Les Estivales de la Woluwe proposeront 10 concerts gratuits de 45 minutes, en plein air, les mercredis dès 16h30 et les samedis à compter de 18h00, du 19 juin au 21 juillet, au kiosque du parc de Roodebeek à Woluwe-Saint-Lambert.

L’événement s’ouvrira le week-end de la Fête de la musique et se refermera le jour de la Fête Nationale. Une vingtaine d’artistes, majoritairement issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, feront vivre l’événement avec de la musique de chambre avec harpe, un trio à cordes avec cymbalum, un quatuor de clarinettes qui oscillera entre classique et jazz, un ensemble vocal avec piano, du tango avec le groupe de femmes "Locas de Amor" ainsi que des concerts pour enfants le mercredi. Le conte "Pierre et le loup" sera entre autres mis en musique et en mots pour le jeune public.