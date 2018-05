Entre 8.000 et 9.000 personnes attendues à Eupen pour le 27e Eupen Musik Marathon

Eupen accueillera les 26 et 27 mai la 27e édition de l'Eupen Musik Marathon. Entre 8.000 et 9.000 personnes sont attendues dans le chef-lieu de la Communauté germanophone pour l'événement qui est considéré comme l'un des premiers festivals de l'année.

La 27e édition de l'Eupen Musik Marathon débutera ce samedi 26 mai. Le festival gratuit et éclectique permettra une nouvelle fois la découverte de talents régionaux avec par exemple une scène dédiée aux groupes pop rock et dans la programmation est réalisée avec le centre jeunes d'Eynatten. Sur cette scène, située dans la cour du gouvernement, des groupes comme Acid for Kidz, Red Night ou encore Die Blindfishe, se produiront.

Des artistes plus connus sur la scène internationale se produiront également tout au long du week-end sur les neuf scènes installées au centre d'Eupen qui sera interdit à la circulation pour l'occasion.

Parmi eux, il y aura par exemple La Chiva Gantiv, Coely, le groupe flamand Nordmann, ...

Le jazz sera aussi mis à l'honneur avec, entre autres, le concert D'Itamar Borochov et son quartet. Le dimanche, il y aura également de la musique classique dans les églises avec l'orchestre royal de chambre de Wallonie ou encore le quintet de cuivre Open Slide.

Outre la musique, différentes activités seront proposées durant le week-end comme un festival culinaire avec une vingtaine de food-trucks qui proposeront de la nourriture du monde, a indiqué Marc Curtz, organisateur du festival.