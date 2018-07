Entre 3.500 et 4.000 spectateurs pour la 33e édition du Verdur 2018 à la Citadelle

La 33e édition du festival "Verdur 2018" a accueilli entre 3.500 et 4.000 spectateurs à la Citadelle de Namur, selon le premier comptage effectué par les organisateurs. "Notre objectif était de doubler la fréquentation par rapport à la précédente édition, nous l'avons triplée", s'est réjoui Michel Degueldre, administrateur délégué du festival.

Pour son grand retour après un an d'absence, le festival a d'une part renoué avec la gratuité, mais a aussi misé sur une affiche plus éclectique permettant de conquérir un public plus vaste.

Parmi les noms figurant à l'affiche, le chanteur belge Arno accompagné de ses trois musiciens sous le nom de "Tjens Matic". "Le moment où il y a eu le plus de spectateurs, c'est en milieu de concert d'Arno", indique-t-on. Les organisateurs avaient misé sur le système cashless permettant le paiement automatique des consommations, mais aussi de diminuer considérablement le temps d'attente. Outre l'équipe centrale du festival, une centaine de bénévoles ont permis la réussite de l'événement, et ce, malgré un léger manque d'effectifs en la matière.

Côté mobilité, le festival avait misé sur des navettes gratuites au départ de la gare de Namur et la promotion du covoiturage pour limiter l'engorgement de véhicules à la Citadelle.

Par ailleurs, aucun incident significatif n'a été rapporté. "Il n'y a eu aucune intervention de la police et quelques bobos du côté de la Croix-Rouge", poursuit Michel Degueldre. Le public a quant à lui été "discipliné" puisque aucun problème n'a été rapporté par la sécurité.

Quelques points d'attention seront cependant pris en compte pour la prochaine édition, dont une meilleure signalétique, une augmentation de l'offre en matière de foodtrucks et une communication moins tardive.

Organisé la première fois en 1985, le Verdur a acquis une réputation, une notoriété nationale et est le plus vieux festival de Wallonie. Au total, ce sont environ 380 groupes qui se sont produits devant environ 180.000 personnes.