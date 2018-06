Eddy De Pretto, Hyphen Hyphen et Lomepal en têtes d'affiche des "Solidarités"

A 80 jours de l'ouverture de la 6e édition des Solidarités, qui se déroulera les 25 et 26 août sur l'Esplanade de la Citadelle de Namur, le festival a dévoilé toute sa programmation mardi.

Comme il en est devenu une habitude, le festival proposera une affiche variée avec des artistes de tous horizons. "Nous sommes passés de 37 à 51 concerts. On s'est cherché, on a travaillé pour trouver une affiche qui montre exactement ce que sont les Solidarités. Elle est éclectique et ouverte à tout le monde", explique Martin Wauthy, directeur de l'événement. "Il y a une parité hommes-femmes dans nos artistes, c'était voulu et c'est très rare. Pourtant il y a autant de talents féminins que masculins", souligne-t-il.

L'artiste phénomène Eddy De Pretto côtoiera les Françaises du groupe Hyphen Hyphen, le rappeur Lomepal, le duo belge Caballero et Jean Jass ou encore Alex Germys et le compositeur Todiefor pour la journée du samedi. Lors du deuxième jour, les visiteurs pourront profiter d'horizons différents avec la venue de Noa Moon, Dadju, Raphael et de Julien Clerc qui fait office de tête d'affiche.

Des nouveautés sont à souligner dans cette nouvelle édition car avec l'arrivée du Pavillon de Milan, les organisateurs doivent travailler avec une esplanade rognée. "Nous avons du ré-organiser nos espaces afin de pouvoir proposer un événement toujours aussi familial et accessible à tous", conclut le directeur.

Du coté de la ville de Namur, c'est avec un réel engouement qu'on accueille à nouveau ce festival. "Au début nous n'étions là que pour accompagner les organisateurs, à présent nous sommes un réel partenaire", explique Maxime Prévot, bourgmestre de Namur. Entre l'aide sur le site, l'aide logistique et l'aide financière, la ville de Namur est fière d'accompagner le festival des Solidarités. "Nous sommes satisfaits de l'ampleur que prend cet événement et du public familial visé par les organisateurs et ce grâce aux nombreuses activités proposées", conclut-il.

Outre les concerts, les visiteurs pourront profiter d'une pièce de théâtre, de sketches de stand-up, d'un Urban Village avec une compétition de break-dance, de la cité des enfants avec une grande roue, du village des associations mais aussi de spectacles vivants proposés par des artistes de rue.