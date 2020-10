Du 9 octobre au 21 janvier à Verviers, les "Musicales Guillaume Lekeu" célébreront les 150 ans de la naissance de l'artiste

Le concert phare des "Musicales Guillaume Lekeu" aura pour cadre l’église de Heusy le 31 octobre où se produira l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de Vahan Mardirossian dans des œuvres de Lekeu (adagio pour quatuor d’orchestre), Vieuxtemps et Beethoven, ainsi que dans deux créations du compositeur verviétois David Reyes, "Viroviacius" et "Proliférations", l’une dédiée à la Ville de Verviers, l’autre à l’Orchestre de Chambre de Wallonie.

Les Musicales Guillaume Lekeu s’ouvriront le 9 octobre au Centre Touristique de la Laine et de la Mode à Verviers par une conférence musicale donnée par la présidente et fondatrice du Festival, Jeanine Gillard, sur la vie et l’œuvre de Lekeu, qui sera entourée de trois artistes féminins, la soprano Anne Renouprez, la violoniste Elisabeth Deletaille et la pianiste Christiane Rutten, ainsi que le flûtiste Jean-Bernard Barnabé.

Guillaume Lekeu trouve son expression musicale à la croisée des influences française et germanique, et dès 1890, c’est un déferlement d’œuvres magistrales : la cantate Andromède, la sonate pour violon et piano, l’adagio pour cordes, des quatuors, des mélodies, autant d’œuvres d’une intensité exceptionnelle, pour la plupart crées à Verviers. Il rencontre aussi Debussy et Chausson, mais le 21 janvier 1894 , au lendemain de ses 24 ans, une fièvre typhoïde l’emporte brutalement et prive le début du 20ème siècle d’un génie qui l’eut à coup sûr marqué.

Enfant doué, il étudie dès l’âge de six ans l’orgue, le piano et le violon avec l’organiste de l’église de Heusy mais en 1879, ses parents s’installent à Poitiers pour des raisons de négoce.

La pianiste Eliane Reyes et la violoniste Sylvia Huang en concert le 20 décembre - © Musicales Guillaume Lekeu

Le 20 décembre, les Musicales établiront leurs quartiers à l’Hôtel Verviers pour y écouter la violoniste Sylvia Huang, lauréate du concours musical Reine Elisabeth en 2019, et la pianiste verviétoise Eliane Reyes, qui embrasse une carrière internationale. Toutes deux exécuteront la sonate numéro 10 de Beethoven et une sonate de Debussy et Guillaume Lekeu.

Pour clore, les Musicales retrouveront le Centre Touristique de la Laine et de la Mode de Verviers pour une deuxième soirée concert conférence sur l’artiste verviétois Albert Dupuis, contemporain de Lekeu et ancien directeur du Conservatoire verviétois, dont l’historien Louis-Bernard Koch présentera la biographie et l’œuvre tandis qu’Eliane Reyes au piano et Gaetane Prouvost au violon proposeront la sonate pour violon et piano du même Albert Dupuis.

Prix d’entrée pour les différents concerts et conférences : 15 et 12 € avec gratuité pour les moins de 18 ans et le personnel soignant des hôpitaux de Verviers.

Infos et réservations: www.musicaleslekeu.be ou Maison du Tourisme du Pays de Vesdre : 087 307326