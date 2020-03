Dour Festival dévoile son affiche avec DJ Lefto au Labo

Tout le Baz'Art - DJ Lefto (19/33) - 13/12/2019 Le bruxellois Stéphane Lallemand, alias DJ Lefto, qui fait danser le monde entier, de New-York à Tokyo, de Shanghaï à Rio avec ses platines et ses vinyles en or accueille Hadja Lahbib dans son antre de Schaerbeek tapissé de milliers de rondelles prêtes à tourner ; puis il l'emmène de repaire en repaire : à Saint-Josse chez le compositeur Walter Hus et son orgue mécanique et délirant ; à Gand chez le photographe joueur de boxe grave et malicieux Mous Lamrabat ; dans l'atelier d'Arne Quinze, à Sint-Martens-Lathem au milieu des multiples maquettes de ses sculptures éphémères ou définitives ; pour finir à la nuit tombante en beat et en musique au Bijloke, le Conservatoire de Gand, avec les baguettes acérées du batteur jazzy et multiforme Lander Gijselinck.